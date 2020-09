Calciomercato Milan, difesa: il punto tra Fofana e Tomiyasu

Il Milan a caccia di rinforzi per la difesa: Fofana e Tomiyasu le due piste battute dai rossoneri, il punto sulle trattative

Il Milan non si ferma all’arrivo di Hauge. La società rossonera è alla ricerca di un difensore che permetta a Pioli di poter alternare i calciatori anche per la retroguardia. I nomi in ballo sono quelli di Wesley Fofana del Saint-Etienne e di Tomiyasu del Bologna. Per il primo, in realtà, le possibilità sono ridotte a causa dell’elevata valutazione fatta dalla società transalpina (intorno ai 40 milioni di euro).

Più concreta la pista che porta al giapponese che sta ben figurando gli ordini di Mihajlovic. Per lui la valutazione è intorno ai 20 milioni di euro e ci sono stati contatti tra le società per capire la fattibilità dell’operazione.