La suggestione Fofana potrebbe infrangersi per il Milan, il Leicester avrebbe alzato l’offerta fino a 40 milioni: vacilla il Saint-Etienne

In quest’ultima settimana di mercato, i dirigenti del Milan sono molto attivi per riuscire a completare al meglio la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nella giornata di oggi arriverà a Milano Hauge, che domani si sottoporrà alle visite mediche. Sarà lui il rinforzo per l’attacco dei rossoneri, mentre per la difesa la situazione sembra essersi complicata. Il tecnico emiliano, infatti, vorrebbe avere un centrale importante e Maldini e Massara sono al lavoro per questo. Dalla Francia, però, riportano di uno scatto del Leicester per Wesley Fofana.

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, il club inglese avrebbe alzato la propria offerta fino a 40 milioni di euro, comprensivi di bonus. Una cifra da capogiro che sarebbe riuscita a far vacillare il Saint-Etienne. Il difensore classe 2000 sembra essere più vicino all’approdo in Premier League. Niente da fare, in quel caso, per il Milan che sognava di regalare Fofana a Stefano Pioli.

