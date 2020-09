Calciomercato, Don Balon: Guardiola si dimette! Ha un’altra squadra

Bomba di calciomercato dalla Spagna: il manager catalano pronto a lasciare il Manchester City e ripartire da un’altra panchina

Non si placano le critiche che hanno colpito Pep Guardiola dopo la clamorosa sconfitta casalinga 2-5 contro il Leicester. Nonostante gli imponenti investimenti sul mercato di questa estate, il Manchester City non è partito con il piede giusto. Dopo il fallimento della scorsa stagione, quando arrivò secondo in Premier e fu eliminato dal modesto Lione in Champions League, i vertici del club inglese temono un altro anno flop. L’impressione è che il ciclo del tecnico catalano sia giunto al termine tanto che, secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, Guardiola starebbe valutando la possibilità di rassegnare le dimissioni e tuffarsi subito in una nuova avventura in un altro campionato. Due sono quelli che mancano nella sua bacheca: la Serie A e la Ligue 1. Difficile vederlo su una panchina italiana in corsa: stando alla stessa fonte, in Francia il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a dare il benservito a Tuchel e affidare la squadra all’ex Barcellona e Bayern Monaco.