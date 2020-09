Calciomercato Juventus, nuova offerta per Alex Telles

Nuova offerta per Alex Telles: il terzino brasiliano piace alla Juventus ma è seguito anche da Manchester United e Psg

Inseguito dalla Juventus, che cerca dei rinforzi per i suoi esterni di difesa, nel mirino del Psg e obiettivo del Manchester United. Per Alex Telles il futuro prossimo sembra essere lontano dal Porto anche perché il contratto scadrà a fine stagione e la trattativa per il rinnovo non decolla. Il club portoghese chiede 20 milioni di euro, ma la paura di perderlo a zero potrebbe anche valere uno sconto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint per il talento argentino | Lo ‘porta’ Ronaldo

Per i bianconeri però l’affare sembra allontanarsi: come riferisce il giornalista di ‘RMC sport’

Mohamed Bouhafsi il Manchester United ha presentato una seconda offerta al Porto per il calciatore. I ‘Red Devils’, al momento, sono la formazione in vantaggio su Alex Telles, avendo già trovato l’accordo con lui per il contratto. Nei giorni scorsi, si era parlato anche della possibiltà che il 27enne possa aspettare la fine della stagione per volare poi in Premier League a parametro zero se il Manchester e il Porto non riuscissero a trovare l’intesa.