In uscita dall’Az e seguito anche da Napoli e Roma in passato, Idrissi piace molto al Siviglia e a due squadre inglesi

Giungono conferme importanti dalla Spagna in merito all’interessamento del Siviglia per Idrissi. Valutato dall’AZ circa 18 milioni di euro e seguito in passato anche da Napoli e Roma, l’attaccante esterno, secondo ‘El Desmarque’, è al centro di contatti concreti con il club andaluso, ma non solo. Il sito spagnolo conferma anche l’interessamento del Wolverhampton, ma in Inghilterra non va trascurato nemmeno l’interessamento del Leeds.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Napoli, ESCLUSIVO: lo Spartak Mosca insiste per Hysaj, offerta ufficiale