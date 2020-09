Il 2-2 con la Roma ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi e addetti ai lavori: Andrea Pirlo esce allo scoperto dopo le critiche alla sua Juventus

Il 2-2, ma soprattutto la prestazione arrivata ieri sera contro la Roma all’Olimpico non è andata giù ai tifosi della Juventus. I bianconeri devono ringraziare la doppietta di Cristiano Ronaldo dopo aver creato pochissime occasioni e aver giocato anche buona parte del secondo tempo in 10 uomini. I social juventini nel postpartita erano già arrabbiati con Pirlo, per la formazione, il gioco e la gestione dei cambi. Anche il day after non è stato più morbido con l’ex campione della Nazionale, in tanti tra radio e giornali lo hanno attaccato.

Andrea Pirlo, però, non si scompone e mantiene la sua proverbiale calma. “Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra. Lavoriamo concentrati in vista di domenica”, ha scritto il tecnico della Juventus su Twitter il giorno dopo la partita contro la Roma. E il prossimo match è un altro banco di prova importante, ovvero il Napoli di Gennaro Gattuso. In panchina come nella vita e in campo, soprattutto per questo Agnelli ha puntato tutte le sue fiches su Andrea Pirlo.