La seconda giornata di Serie A si chiude con Bologna-Parma, derby del riscatto per Liverani e Mihajlovic, sconfitti alla prima

Sarà Bologna-Parma a chiudere il palinsesto della seconda giornata di Serie A. Sconfitti all’esordio rispettivamente da Milan e Napoli, felsinei e ducali cercano i primi punti in questo campionato. Una sfida che si preannuncia abbastanza equilibrata, come da recente tradizione. Negli ultimi cinque precedenti al ‘Dall’Ara’, infatti, ci sono stati tre pareggi e una vittoria a testa. I padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Dijks, mentre in casa gialloblu c’è da registrare il forfait di Inglese. Calciomercato.it seguirà il derby della Via Emilia in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Parma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh. All.:Liverani.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Verona, Milan 6 punti, Juventus e Sassuolo 4, Atalanta, Lazio, Inter, Benevento, Fiorentina, Genoa 3, Cagliari e Roma 1, Udinese, Bologna, Parma, Torino, Spezia, Sampdoria, Crotone 0