Calciomercato Torino, Athletic Bilbao su Berenguer: 15 milioni

Alex Berenguer potrebbe lasciare il Torino e fare ritorno in Spagna: sulle sue tracce è segnalato l’Athletic Bilbao

Ancora a zero punti in campionato, il Torino si muove sul calciomercato, in entrata e in uscita in questa ultima settimana. Tra i calciatori che potrebbero lasciare i granata c’è Alex Berenguer. Schierato dall’allenatore Marco Giampaolo in queste prime due giornate di Serie A, sullo spagnolo è segnalato, da tempo, l’Athletic Bilbao. Adesso, però, sostiene ‘Sky’, la situazione si sta facendo più concreta: i baschi starebbero trattando con l’entourage del 25enne di Pamplona, mentre il club di Cairo potrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra pari a 15 milioni di euro. Per il calciatore, si tratterebbe di un ritorno a ‘casa’, dopo il passaggio al Torino nel 2017 dall’Osasuna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Torino-Atalanta, Giampaolo: “Qui per proporre il mio calcio, serve tempo”