Marlon, difensore in uscita dal Sassuolo, non avrebbe superato le visite mediche con il Fulham

È a forte rischio il trasferimento di Marlon al Fulham. Dopo gli accordi tra i due club e con il giocatore, il difensore del Sassuolo è volato in Inghilterra per sostenere le visite mediche con i ‘Cottagers’. Stando a ‘The Athletic’, però, il 25enne ex Barcellona non avrebbe superato i test fisici. Rischia così di saltare l’operazione in uscita del club neroverde. Si attendono ulteriori sviluppi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Inter, incontro Ranocchia-Genoa: il commento di Faggiano

VIDEO CM.IT | Calciomercato Juventus, Paratici nel mirino: “Ha fallito!”