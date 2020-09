Calciomercato, colpo in difesa da 68 milioni per il Manchester City

Calciomercato, importante rinforzo in difesa per il Manchester City: affare da 68 milioni, i dettagli

Importante colpo in difesa per il Manchester City, che mette a segno una doppia operazione con il Benfica. Gli inglesi acquistano dai portoghesi Ruben Dias, per una cifra di 68 milioni di euro, più 3,6 milioni di bonus. Contestualmente, al Benfica passa Otamendi, per una cifra di 15 milioni di euro. Guardiola ha a disposizione il difensore che chiedeva, i Citizens hanno mostrato intanto problemi difensivi non da poco perdendo clamorosamente in casa per 5-2 contro il Leicester. Una operazione che di fatto estromette definitivamente i vicecampioni d’Inghilterra dalla corsa per Koulibaly.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Manchester City, Guardiola apre all’addio: l’annuncio

Calvario Aguero: rischia altri due mesi di stop