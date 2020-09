Calciomercato Juventus, colpo “da 35-40 milioni”. E De Sciglio “va via!”

Da Rugani al grande colpo fino a De Sciglio: le ultime sul calciomercato della Juventus

La Juventus sarà una delle protagoniste di questi ultimi giorni di calciomercato. Lo ha assicurato in diretta su Twitch, nel corso del programma di ‘Juventibus’, il giornalista di fede bianconera Luca Momblano. I bianconeri potrebbero piazzare un colpo da “35-40 milioni di euro – ha detto – nel caso riuscissero a cedere Rugani e realizzare una plusvalenza di circa 20 milioni”.

Il ‘tesoretto’ potrebbe lievitare pure con qualche altra cessione, vedi quella di De Sciglio. A proposito del terzino, la Juve fa sapere per via indiretta che è stato tolto dal mercato, ‘mossa’ che per Momblano è squisitamente strategica. Stando alle sue informazioni, l’ex Milan “al 99% la prossima settimana non sarà più alla Juve“. Il suo futuro sarà “all’estero”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Juventus, ultimatum da Firenze per Chiesa!