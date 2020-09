Calciomercato Juventus, futuro Aouar: offerta superiore ai 38 milioni

Il Lione fa muro per Houssem Aouar ma l’Arsenal è pronto ad alzare l’ultima offerta, avvicinandosi dunque ai 50 milioni di euro richiesti

Per la Juventus riuscire a portare a Torino Houssem Aouar sarà un’impresa ardua. Il centrocampista classe 1998 piace tanto alla dirigenza bianconera ma il costo del cartellino è quasi proibitivo. Il Lione, ad oggi, non ha alcuna intenzione di fare sconti: per strappare il giocatore ai francesi servono, infatti, ben 50 milioni di euro.

La Juventus ha mostrato interesse per Aouar, anche pubblicamente, ma a muovere passi concreti per il giocatore è stato l‘Arsenal. Dall’Inghilterra, ‘The Times’ riporta di un’offerta presentata ai francesi di circa 39 milioni di euro. Offerta, però, rispedita al mittente. I Gunners non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e sono pronti a presentare una proposta ancora migliore, avvicinandosi così alle richieste dei transalpini.

