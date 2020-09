Daniele Rugani è pronto a lasciare la Juve per giocare con maggiore continuità. Il centrale non avrebbe problemi a trasferirsi al Valencia

Daniele Rugani non è certo una prima scelta in casa Juventus. Il minutaggio del centrale italiano rischia di essere, anche quest’anno, ridottissimo se dovesse continuare a vestire il bianconero. L’ex Empoli resta dunque in uscita e pronto ad accettare nuove sfide: c’è, infatti, il desiderio di giocare per provare a convincere Roberto Mancini a convocarlo per i prossimi Europei.

Rugani – come riporta in Spagna ‘Cadena COPE’ – sarebbe ancora nel mirino del Valencia, intenzionato ad acquistare un difensore per rafforzare il proprio pacchetto arretrato. Il calciatore, si legge, sarebbe intenzionato a trasferirsi in Spagna per indossare la maglia dei Pipistrelli tanto da essere pronto a ridursi lo stipendio. Sul taccuino del Valencia c’è anche Juan Marcos Foyth ma il Tottenham potrebbe chiedere troppo per il suo cartellino.

