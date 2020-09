Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli ha preso quest’oggi la parola facendo il punto sull’Inter e dicendo la sua sul sogno proibito Messi

Nonostante la permanenza certa di Leo Messi a Barcellona, almeno per questa stagione, Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, torna ad alimentare i sogni dei tifosi dell’Inter relativamente al sei volte Pallone d’oro per quanto riguarda il futuro. Ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su ‘Gr Parlamento’ ha parlato sia dell’argentino che di Kante: “Conte ha tutta l’esperienza necessaria e sa più di qualunque altro che il campionato si vince con una difesa forte. Messi? E’ un sogno che sembra essersi allontanato, ma mai dire mai… Kanté? Uno come lui completa la costruzione del gioco e il supporto alle punte, che sono formidabili. E sono convinto che l’Inter si giocherà il campionato fino in fondo e ha la struttura di squadra e di società per vincerlo”.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Sul campionato: “È presto per dire se è cambiata la geografia della Serie A, c’è una coda della passata stagione. La Juve è una squadra cambiata, non ne vediamo l’assetto finale ed è presto per giudicarla. Nella gara contro la Fiorentina c’è stato l’impegno fino all’ultimo minuto, poi è una squadra con molti esperimenti ed una sorpresa che tale non è, una panchina più lunga che dà maggiori opportunità di competitività”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Barcellona, Messi saluta Suarez: “Buttato fuori cosi, ma non mi sorprende più nulla”

VIDEO CM.IT | Inter, incontro Ranocchia-Genoa: il commento di Faggiano