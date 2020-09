In Serie C, la sfida fra il Trapani e la Casertana non è andata in scena: ecco che cosa sta succedendo nel terzo campionato nazionale

Ha del clamoroso quanto avvenuto in Serie C fra il Trapani e la Casertana, sfida valevole per il terzo campionato nazionale…PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI!

Per le ultime notizie—> clicca qui!