Serie A, Verona-Udinese 1-0: Favilli regala la vittoria all’Hellas

La sfida di Serie A fra Hellas Verona e Udinese si conclude sul risultato di 1-0: la prima rete in campionato di Favilli vale tre punti

Dopo la vittoria a tavolino contro la Roma, arrivano altri tre punti per l’Hellas Verona: sconfitto l’Udinese per 1 a 0. Nei primi 45′ le due compagini si sono sostanzialmente annullate a vicenda, disputando una partita attenta in fase difensiva. Poche le occasioni nel primo tempo e tanto equilibrio. Nella ripresa, invece, è tutta un’altra storia. Si desta Rodrigo De Paul e l’Udinese inizia a macinare gioco ed occasioni pericolose. Proprio nel momento di massimo sforzo offensivo dell’Udinese, sono i padroni di casa a trovare la rete del vantaggio. Cross di Antonin Barak, ex di giornata, e zampata vincente di Andrea Favilli: per l’attaccante arrivato in prestito dal Genoa si tratta della prima rete in Serie A. Una prima volta da sogno, che regala i tre punti all’Hellas Verona.

Hellas Verona-Udinese 1-0: 58′ Favilli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni (77′ Colley); Di Carmine (40′ Favilli). All. Juric

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio (79′ Nestorovski), Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan (62′ Forestieri), Coulibaly, Zeegelaar (62′ Ouwejan); Lasagna, Okaka. All. Gotti

