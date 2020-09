Serie A, 2a giornata | Napoli a valanga, bene il Milan

Risultati e marcatori di Napoli-Genoa e Crotone-Milan, gare della 2a giornata di Serie A

Napoli straripante nella seconda giornata di Serie A. Nel match casalingo contro il Genoa, gli azzurri si sono imposti con un perentorio 6 a 0, frutto di una prestazione entusiasmante e concreta. Doppietta per Lozano, buona anche la prova di Osimhen, che deve ancora calibrare il mirino per poter esultare. Nell’altra gara delle ore 18, sul campo del Crotone, il Milan ha vinto meritatamente 2 a 0 grazie alle reti di Kessie e Brahim Diaz. Da segnalare però l’infortunio di Rebic che rende più complicata la situazione nell’attacco rossonero, già privo di Ibrahimovic e con Leao ancora non al meglio. Intanto, Gattuso e Pioli sorridono per i tre punti in campionato. Clicca qui per nuovi dettagli.

Napoli-Genoa 6-0: 10′ 65′ Lozano (N), 46′ Zielinski (N), 57′ Mertens (N), 69′ Elmas (N), 72′ Politano (N)

Crotone-Milan 0-2: 47′ Kessie (M), 50′ Brahim Diaz (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Verona, Milan 6 punti, Sassuolo 4, Juventus, Atalanta, Lazio, Inter, Benevento, Fiorentina, Genoa 3, Cagliari 1, Udinese, Bologna, Parma, Torino, Spezia, Roma, Sampdoria, Crotone 0