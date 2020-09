Crotone-Milan, voti e tabellino del primo tempo

Voti e tabellino del primo tempo di Crotone-Milan, match valido per il secondo turno di Serie A

Inizia bene il Milan ma poi il Crotone gli prende le misure. Nel finale scappa via Rebic e Marrone lo mette a terra in area di rigore. Kessie dal dischetto non sbaglia e la squadra di Pioli chiude il primo tempo in vantaggio.

Ecco i voti:

CROTONE

Cordaz 6,5

Magallan 6

Marrone 5,5

Golemic 6,5

Pedro Pereira 6

Messias 6

Cigarini 6

Zanellato 5,5

Molina 6

Simy 5

Drăguș 5,5

All. Stroppa 6

MILAN

Donnarumma 6

Calabria 6

Kjaer 6,5

Gabbia 6

Hernández 6

Tonali 6

Kessie 7

Saelemaekers 5,5

Çalhanoğlu 6,5

Díaz 6

Rebic 6

All. Pioli 6

Pairetto 6

TABELLINO

CROTONE-MILAN 0-1

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemić; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Drăguș. A disp.: Festa, Spolli, Mustacchio, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Rispoli, Yakubiv, Reca, Vulić, Eduardo. All.: Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Díaz; Rebić. A disp.: A.Donnarumma, Tătărușanu, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Krunić, Paquetá, Castillejo, Colombo, Leão, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

GOL: 46′ Kessie (M)

AMMONIZIONE: 45′ Marrone (C)

ESPULSIONI: