Nel corso della sfida fra Crotone e Milan, a seguito di una caduta, Ante Rebic si è procurato un brutto infortunio al braccio

Prosegue il momento sfortunato del Milan, dopo la positività di Ibrahimovic al Covid-19, arriva il brutto infortunio per Ante Rebic. L’attaccante croato, a seguito di una caduta, si è fatto male al braccio. Delle immagini forti, che non fanno ben sperare per i tifosi rossoneri. L’infortunio di Rebic, poi, potrebbe avere delle ripercussioni anche sulle strategie di mercato del club meneghino: il reparto offensivo, infatti, sembra essere troppo corto. Il Milan potrebbe muoversi con un’operazione lampo nei prossimi giorni, in modo da fornire delle alternative a Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, infatti, in questo momento può contare solamente su Colombo per l’attacco.

I rossoneri potrebbero pensare a profili in uscita, che non hanno il posto assicurato nei propri club e che si muoverebbero anche in prestito: come Vlahovic, Caicedo, Petagna, Inglese o Lasagna. Al momento sono solamente delle idee, ma il mercato del Milan potrebbe riservare ancora delle operazioni in avanti.

