Calciomercato, nuova offerta e accordo | Addio Juventus

Calciomercato Juventus, ulteriori novità sull’affare Aouar: l’obiettivo dei bianconeri può cambiare maglia, c’è la nuova offerta

Juventus che cerca di concludere il suo mercato con gli ultimi colpi per dare a Pirlo una rosa il più possibile rispondente alle sue aspettative. Bianconeri che tra le fasce e l’attacco si muoveranno ancora, ma dovranno cercare di sfruttare eventuali occasioni. Per colpi di grande spessore, tutto dovrà essere rimandato a momenti migliori. E’ il caso di Aouar, vecchio pallino di Paratici, per strappare il quale al Lione sarebbe necessaria una cifra importante. I francesi continuano a chiedere quasi 50 milioni di euro e hanno già rifiutato, come confermato anche dal presidente Aulas, una proposta da parte dell’Arsenal di 35 milioni di euro. Ma i Gunners fanno sul serio e non si arrendono, anzi, rilanciano. In Francia, ‘Rmc’ spiega che l’offerta sarebbe stata alzata a 38 milioni. Non solo: secondo ‘Telefoot’, Aouar e l’Arsenal avrebbero trovato l’accordo. Il giocatore vuole cambiare aria, consapevole che se restasse in Francia in questa stagione non disputerebbe le coppe europee.

