Calciomercato, esonero UFFICIALE | Rangnick possibile sostituto

Calciomercato, salta una panchina: c’è anche Ralf Rangnick tra i possibili sostituti

Dopo sole due giornate di campionato, salta una panchina importante. E’ quella dello Schalke 04, dove è stato dato il benservito a David Wagner. Fatali i disastrosi esiti delle prime due uscite in Bundesliga, dopo il finale della scorsa stagione, già molto negativo. Il club della Ruhr è senza vittorie in gare ufficiali da 18 partite, decisione inevitabile della società dopo il ko per 3-1 contro il Werder Brema che ha fatto seguito al tremendo 8-0 incassato dal Bayern Monaco. In pole position per la successione, stando a ‘Sport1’, c’è Marc Wilmots, vecchia gloria del club, con Gerald Asamoah e Mark Buskens subito a ruota. Ma tra i candidati spunta anche quella di Ralf Rangnick. Il manager tedesco, dopo la fine della sua avventura con il Lipsia, era stato a lungo accostato al Milan e di recente è entrato in contatto anche con la Roma. Rangnick potrebbe così uscire definitivamente dai radar della Serie A. Attesa a breve la decisione dello Schalke.

