Anche l’Inter fa il suo esordio in Serie A. Questa sera, alle ore 20.45, la squadra di Conte ospiterà la Fiorentina reduce dalla vittoria al debutto contro il Torino. Tanta curiosità in casa nerazzurra per i nuovi arrivati, da Hakimi e Vidal a Kolarov. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 67,3% degli utenti ha votato Hakimi come l’acquisto più importante per Conte. Quasi un plebiscito per il laterale ex Borussia Dortmund: Vidal e Kolarov, infatti, seguono staccati rispettivamente con il 13,1% e l’11,2%. Infine, l’8,4% dei votanti ritiene la conferma di Sanchez come l'”acquisto” più importante in vista della nuova stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

