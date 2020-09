Tante emozioni e vittoria convincente dell’Atalanta sul campo del Torino nel primo anticipo della 2° giornata del campionato di Serie A

Atalanta show nel primo anticipo della 2° giornata di Serie A. I bergamaschi di Gasperini espugnano con un perentorio 4-2 l’Olimpico di Torino, dopo una partita piena di gol e che non ha lesionato emozioni. ‘Papu’ Gomez in cattedra nel primo tempo: con una prodezza pareggia l’iniziale vantaggio di Belotti, prima di servire due assist al bacio per Muriel e Hateboer. Il capitano del ‘Toro’ accorcia le distanze prima dell’intervallo, ma ad inizio ripresa è de Roon a mettere nuovamente in ghiaccio la contesa per la ‘Dea’. L’Atalanta gestisce le operazione nell’ultima porzione di partita e mette in cascina i primi tre punti del campionato dopo una prova convincente.

Torino-Atalanta 2-4

11′ e 43′ Belotti (T); 13′ Gomez; 21′ Muriel; 42′ Hateboer; 54′ de Roon

CLASSIFICA SERIE A: Genoa, Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Verona 3 punti; Sassuolo, Cagliari, 1 punto; Spezia*, Bologna, Udinese*, Benevento*, Inter*, Lazio*, Parma, Crotone, Roma** e Sampdoria 0

*una partita in meno

**sconfitta a tavolino

