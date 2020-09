Risultati, marcatori e classifica dopo le gare di Serie A delle ore 18, in campo Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento

Parte benissimo il campionato dei fratelli Inzaghi. Oggi, nelle gare delle ore 18 in Serie A, la Lazio di Simone ha vinto con merito sul campo del Cagliari grazie alle reti di Lazzari e Immobile, mentre il Benevento di Pippo ha rimontato l’iniziale svantaggio beffando la Sampdoria con due reti di Caldirola e una di Letizia. Doppia vittoria per i due allenatori nel loro esordio stagionale in campionato e tre punti preziosi per i rispettivi obiettivi: clicca qui per nuovi dettagli.

Cagliari-Lazio 0-2: 4′ Lazzari (L), 75′ Immobile (L)

Sampdoria-Benevento 2-3: 8′ Quagliarella (S), 18′ Colley (S), 33′ Caldirola (B), 72′ Caldirola (B), 88′ Letizia (B)

CLASSIFICA SERIE A: Genoa, Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Benevento e Verona 3 punti; Sassuolo, Cagliari, 1 punto; Spezia, Bologna, Udinese, Inter, Torino, Parma, Crotone, Roma e Sampdoria 0

