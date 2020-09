La seconda giornata di Serie A si apre con Torino-Atalanta, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Dopo aver saltato la prima giornata contro la Lazio a causa della partecipazione alla Champions League, la squadra di Gasperini fa oggi il suo esordio in campionato. Torino-Atalanta (ore 15) apre il secondo turno di Serie A e ha già il sapore di esame importante per i padroni di casa, reduci dalla sconfitta in casa della Fiorentina. I nerazzurri, dal canto loro, sperano di partire con il piede giusto e di replicare la clamorosa vittoria della scorsa stagione, quando fecero ben 7 gol ai granata. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Atalanta

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meite, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti . All. Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Genoa, Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina e Verona 3 punti; Sassuolo, Cagliari, 1 punto; Spezia*, Bologna, Udinese*, Benevento*, Inter*, Atalanta*, Lazio*, Torino, Parma, Crotone, Roma** e Sampdoria 0

*una partita in meno

**sconfitta a tavolino