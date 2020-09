Sarà Sampdoria-Benevento a bagnare il ritorno in Serie A dei giallorossi campani, reduci dalla splendida cavalcata in Serie B

Dopo il rinvio della partita contro l’Inter, Filippo Inzaghi è pronto a vivere una nuova tappa in Serie A, partendo dalla sfida Sampdoria-Benevento (ore 18). La squadra campana, rinnovata molto in sede di calciomercato, dovrà vedersela con la voglia di rivalsa dei blucerchiati, reduci dalla pesante sconfitta in casa della Juventus. Sfida particolare per Caprari, ex di turno. Calciomercato.it seguirà la sfida di Marassi in tempo reale.

Formazioni ufficiali di Sampdoria-Benevento

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. All.: Ranieri

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. All.: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Genoa, Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Verona 3 punti; Sassuolo, Cagliari, 1 punto; Spezia*, Bologna, Udinese*, Benevento*, Inter*, Lazio*, Torino, Parma, Crotone, Roma** e Sampdoria 0

*una partita in meno

**sconfitta a tavolino