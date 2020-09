Inizia il secondo campionato nerazzurro di Antonio Conte, alle 20.45 c’è il fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, posticipo serale della seconda giornata

Dopo la conferma in panchina, Antonio Conte si appresta ad iniziare la seconda stagione in nerazzurro. Alle 20.45, è in programma il fischio d’inizio di Inter-Fiorentina. Una sfida molto interessante che mette di fronte due delle squadre maggiormente rinnovate dal calciomercato. Reduci dalla vittoria all’esordio contro il Torino, i viola cercano l’impresa al Meazza, potendo contare anche su Amrabat, di rientro dalla squalifica. I padroni di casa dovranno invece fare a meno di de Vrij, squalificato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina

Inter (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Kouame. All.: Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Genoa, Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Benevento e Verona 3 punti; Sassuolo, Cagliari, 1 punto; Spezia, Bologna, Udinese, Inter, Torino, Parma, Crotone, Roma e Sampdoria 0