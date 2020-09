Uno degli anticipi della seconda giornata di Serie A è Cagliari-Lazio, in programma alle 18, sfida che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Passata alla storia la scorsa stagione anche per il mega recupero concesso dal direttore di gara, Cagliari-Lazio rappresenta il primo ostacolo per Simone Inzaghi nel campionato delle conferme. Tra le più belle sorprese dello scorso anno, la squadra biancoceleste farà visita ad Eusebio Di Francesco, rivale in tanti derby tra campo e panchina. Reduci dall’1-1 in casa del Sassuolo, i padroni di casa sperano di lasciare fuori dal campo le distrazioni di mercato (Nainggolan su tutti) per tentare l’impresa. Calciomercato.it seguirà la gara in tempo reale.

Formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio

Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Walukiewics, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All.: Di Francesco

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Genoa, Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Verona 3 punti; Sassuolo, Cagliari, 1 punto; Spezia*, Bologna, Udinese*, Benevento*, Inter*, Lazio*, Torino, Parma, Crotone, Roma** e Sampdoria 0

*una partita in meno

**sconfitta a tavolino