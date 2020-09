Calciomercato Serie A, futuro Torreira: spiragli dall’Arsenal

Torreira sempre più lontano dall’Arsenal, il Torino resta in corsa per il centrocampista uruguayano insieme a Roma e Fiorentina

Sempre più lontano dall’Arsenal, Lucas Torreira pare destinato a lasciare Londra e la Premier League. Come raccontato da Calciomercato.it, sono quattro i club sul centrocampista uruguayano: Roma, Fiorentina, Torino e Atletico Madrid. Il giocatore è in uscita e le squadre di Serie A sono pronte ad approfittarne, con l’Atletico Madrid unico ostacolo.

‘Tuttosport’ però sottolinea come l’Arsenal sia restio a cedere l’ex Sampdoria agli spagnoli. I ‘Gunners’ vorrebbero infatti che nell’operazione sia inserito Thomas Partey. Il ghanese piace moltissimo ai londinesi, ma i ‘Colchoneros’ non appaiono intenzionati a cederlo. E questa chiusura sembra rafforzare l’ipotesi di un ritorno in Italia, con il Torino pronto ad approfittarne. Attenzione però, come detto, alla concorrenza di viola e giallorossi, che non mollano la presa sull’uruguayano.

