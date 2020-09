Calciomercato Parma, UFFICIALE | Colpo in Argentina!

Lautaro Rodrigo Valenti, giocatore classe 1999, approda al Parma ora di Fabio Liverani: il comunicato UFFICIALE del club ducale. Segui tutte le ultime di calciomercato

Colpo in prospettiva per il nuovo Parma di Krause che, da pochissimi minuti, ha ufficializzato il trasferimento in Emilia-Romagna di Lautaro Rodrigo Valenti, classe 1999 ormai ex Lanus.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Parma, 26 settembre 2020 – Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Lautaro Rodrigo Valenti (14-1-1999, Rosario) dalla Società Club Atletico Lanus. Il calciatore ha firmato col club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025.

