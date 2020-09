Calciomercato Lazio, visite mediche annullate per Hoedt: le ultime di CM.IT

Lazio, annullate le visite mediche di Wesley Hoedt: il difensore resta a Roma in attesa di novità

Visite mediche annullate. Wesley Hoedt in mattinata non verrà sottoposto ai test per l’idoneità sportiva con la Lazio. Il motivo non è stato ancora reso noto. Il difensore olandese del ‘93 era arrivato ieri pomeriggio a Roma con un volo da Amsterdam. Formula dell’operazione: prestito secco con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro. ‘Wes’, così lo chiamano a Formello, resterà nella Capitale aspettando novità.

LEGGI ANCHE >>> FOTO e VIDEO CM.IT | Calciomercato Lazio, Hoedt è a Roma | Domani le visite mediche