Calciomercato Lazio, anche Mata ed El Shaarawy sul taccuino di Tare

Lazio a caccia di rinforzi: si cerca un centrocampista con spiccate doti offensive, ma se dovesse partire Correa serve un altro colpo

A caccia di rinforzi da regalare a Simone Inzaghi. La Lazio, in attesa di novità per quanto riguarda le visite mediche di Wesley Hoedt, sta ragionando soprattutto su un colpo per il reparto offensivo. Acquistato Muriqi, ora bisognerà capire se Caicedo resterà o meno a Roma. Inzaghi però chiede un centrocampista con spiccate doti offensive da poter alternare a Luis Alberto, Correa e Milinkovic-Savic.

L’argentino però è finito nel mirino della Juventus e se dovesse essere ceduto (anche se la valutazione della Lazio è molto alta) servirà un sostituto. Molto dunque, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, dipende dal capitolo cessioni. Fatto sta che a Roma si stanno facendo le opportune valutazioni su alcune possibilità. Il sogno è Julian Draxler, in uscita dal Paris Saint-Germain, che però è stato accostato anche alla Juventus come possibile pedina di scambio con Douglas Costa. Ecco allora che Tare studia altri nomi. Dallo svincolato Callejon alla pista Juan Mata, che non sembra rientrare più nei piani del Manchester United. Fino a Stephan El Shaarawy. L’ex Roma tornerebbe volentieri in Italia e la Lazio ha avviato con lui un colloquio esplorativo: può arrivare gratis dallo Shanghai Shenua fino a febbraio. Non è detto, dunque, che non possa essere l’ex giallorosso il rinforzo da regalare ad Inzaghi negli ultimi giorni di mercato.

Proprio nelle ultime ore, l’ex attaccante del Milan è stato avvistato in quel di Formello, quartier generale della Lazio di Claudio Lotito, ma El Shaarawy, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto far chiarezza specificando i motivi personali, e non di mercato, della sua presenza.

