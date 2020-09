Atalanta, Gomez sul mercato: “Non mi sposta niente”

Gomez ha parlato di mercato dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Torino

Felice per la vittoria della sua Atalanta nella gara di campionato contro il Torino, il ‘Papu’ Gomez ha rilasciato alcune parole in ottica mercato: “Cosa rispondo alle offerte arabe? Niente, sono abituato a queste voci. Ormai ho la mia esperienza, la mia età. So di cosa si tratta in questo periodo di mercato. A me non mi sposta niente – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Champions? senza dubbio è una competizione che ti dà un’altra esperienza e ti fa crescere, cerchiamo di mantenere quel livello. Scudetto? Sappiamo che è un traguardo molto difficile, devi arrivare più o meno a novanta punti. Sarà un campionato più equilibrato, vedremo dove saremo tra qualche mese. Noi vorremmo stare tra le prime sei”. Clicca qui per nuovi dettagli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, UFFICIALE: altro colombiano per Gasperini