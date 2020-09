SONDAGGIO CM.IT – Juventus, il vice Morata è Kean

La Juventus, dopo aver chiuso per Morata, potrebbe acquistare un altro attaccante: Kean favorito sugli altri possibili obiettivi

Acquistato Alvaro Morata, la Juventus potrebbe non aver chiuso le sue operazioni in attacco. I bianconeri, infatti, cercano un’opportunità per assicurare un altro calciatore offensivo ad Andrea Pirlo. Calciomercato.it, tramite l’account Twitter ufficiale, ha chiesto su chi dovrebbe puntare la Juventus come vice Morata. La maggioranza delle preferenze è andata a Moise Kean che ha raccolto il 49,2% di voti. Molto staccati Llorente e Giroud, entrambi con il 18,5% di preferenze. Per il 13,8%, invece, i bianconeri dovrebbero puntare su un altro nome rispetto ai tre menzionati.