Serie A, 2a giornata: le partite in esclusiva su DAZN e come vederle

Nel weekend torna la Serie A e ripartono le partite in esclusiva su DAZN: la progammazione completa e come vederle sulla piattaforma

La Serie A torna con la seconda giornata di campionato e tornano anche gli appuntamenti con le partite in esclusiva su DAZN. La piattaforma streaming, come per ogni turno del massimo torneo, trasmetterà tre partite in esclusiva. In questo fine settimana riflettori puntati sul debutto dell’Inter in casa contro la Fiorentina, sabato sera alle 20.45. Domenica, invece, toccherà anche a Spezia-Sassuolo e Verona-Udinese.

Questo weekend segnerà anche il ritorno della Serie B con le partite della prima giornata e poi gli immancabili appuntamenti con Liga e Ligue 1. Ma su DAZN non c’è soltanto calcio: imperdibile il motomondiale con l’italiano Dovizioso leader della classifica, e poi il basket, il ciclismo e il tennis con il Roland Garros.

