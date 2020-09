Roma, Pedro si presenta: “Obiettivo Champions. Dzeko è molto felice”

Il nuovo attaccante della Roma, Pedro, si presenta ai tifosi capitolini intervenendo in conferenza stampa

Giorno di presentazione in casa Roma per Pedro Rodriguez che dopo l’esordio ufficiale della scorsa settimana contro il Verona è intervenuto oggi in conferenza stampa delineando anche gli obiettivi: “Sono felice di essere in una città stupenda e il primo approccio con i tifosi è stato ottimo. L’obiettivo è tornare a giocare la Champions League e costruire una mentalità vincente. C’è una squadra caratterizzata dalla presenza di molti giovani con un progetto a medio-lungo termine. Ci sono anche giocatori esperti come Dzeko e Mkhitaryan e la loro presenza è stata importante per la mia scelta. La mia motivazione è quella di vincere. Sarà difficile ma stiamo lavorando passo dopo passo”.

Nel corso della conferenza stampa Pedro ha parlato del suo adattamento al gioco di Fonseca: “Il ruolo più adatto per me è quello alle spalle della punta. Ma gioco dove chiede il mister. Il calcio italiano è molto tattico”. Su Dzeko: “Lui è il nostro capitano ed è felice di restare. Ha un livello straordinario, ha segnato tantissimi gol e ha un peso specifico importante nello spogliatoio. Siamo contenti di averlo con noi perché ti aiuta a vincere le partite. Può fare la differenza”.

