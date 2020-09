Juventus, Morata in conferenza: “È l’opportunità della mia vita”

Giorno di presentazione in casa Juventus. In conferenza stampa prende la parola Alvaro Morata tornato a Torino dopo le esperienze a Real, Chelsea e Atletico

Il ‘nuovo’ centravanti della Juventus è Alvaro Morata, vecchia conoscenza del mondo bianconero che torna a Torino a distanza di 4 anni dalla sua prima esperienza italiana. Lo spagnolo si presenta oggi in conferenza stampa: “Bello essere di nuovo qui. Sono più grande e maturo sia come uomo che come calciatore. Non ho passato bellissimi momenti in alcune parti della mia carriera ma ora sono nel posto giusto e so cosa devo fare per non rivivere determinate situazioni. È l’opportunità della mia vita”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Juventus, addio a un passo | Spunta la data

Calciomercato Juventus, tentativo Paratici: il Barcellona lo ha scartato