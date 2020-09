Wesley Hoedt è sbarcato a Roma e si appresta a vivere la sua seconda avventura con la maglia della Lazio

Wesley Hoedt è arrivato all'aeroporto di Fiumicino ed è pronto a vivere la seconda avventura in biancoceleste. Il difensore olandese, in arrivo dal Southampton, domani mattina farà le visite mediche. Questa la formula del trasferimento: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro.

