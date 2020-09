Calciomercato Udinese, si avvicina il ritorno di Pereyra

Pereyra può tornare all’Udinese: l’argentino non resterà al Watford in Championship e può vestire nuovamente il bianconero

L’Udinese si avvicina a riportare in Italia Roberto Pereyra. Il ‘Tucumano’ è infatti molto vicino a tornare in Italia per vestire nuovamente la maglia del club friulano. Il giocatore argentino non è infatti intenzionato a restare in Championship al Watford e dunque per lui si aprono le porte di un ritorno in Serie A.

L’Udinese, sottolinea ‘Sky Sport’ sembra essere davvero vicino a riportare il giocatore in Italia. Negli scorsi giorni c’è stata un’accelerata importante e a breve potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.

