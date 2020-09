Calciomercato Roma, si prova l’affondo per Borja Mayoral: le cifre

Borja Mayoral-Roma, si può fare. Il Real Madrid potrebbe abbassare le richieste per il centravanti di ritorno dal Levante. Per Fonseca sarebbe il vice Dzeko

Ne avevamo parlato già ieri, ma l’interesse della Roma per Borja Mayoral potrebbe già essere andato oltre i contatti. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, la società giallorossa e il Real Madrid, che ne detiene il cartellino, sarebbero già in una fase avanzata della trattativa.

E allora saltano fuori le cifre: 10 milioni, in forte sconto, potrebbero bastare ai Blancos per lasciare partire in via definitiva il classe 1997 dopo il prestito al Levante nell’ultimo biennio. Sull’attaccante aveva chiesto informazioni anche il Valencia qualche settimana fa, spaventato però dalla richiesta di 20 milioni ha poi abbandonato la pista. Adesso il mercato però volge al termine, ecco perché il Real potrebbe optare per un forte sconto di fronte all’interesse della Roma.

Al giocatore andrebbero 1,5 milioni netti a stagione per un contratto che lo legherebbe ai giallorossi fino al 2025. Zidane lo ha lanciato giovanissimo in prima squadra, ora però per il ragazzo cresciuto con idoli merengues come Raul e Benzema, poi diventato suo compagno di squadra, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti.

Borja Mayoral è già stato lontano da Madrid troppe vole: due anni al Levante e uno, poco convincente, al Wolfsburg. Difficile che possa trovare la consacrazione nella capitale spagnola. Quella italiana, invece, in veste di vice Dzeko per cominciare e poi, chissà, come seconda punta in un 4-4-2, potrebbe garantirla.

