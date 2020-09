Il Psg è alla ricerca di nuovi rinforzi ma deve fare comunque i conti con le difficoltà economiche post-covid: idea dalla Juuventus

La crisi economica post-covid tocca tutti i club. Anche il ricco Psg deve fare i conti con le minori entrate dovute alla pandemie e così Leonardo si trova a cercare rinforzi senza però avere un elevato budget a disposizione. A meno di due settimane dalla fine del calciomercato, i parigini cercano un centrocampista e pensano a qualche affare low-cost. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Bakayoko, ma c’è un altro obiettivo che potrebbe diventare prioritario.

Si parla, come riferisce ‘le10sport.com’, è Sami Khedira l’idea a zero di Leonardo per la squadra di Tuchel. Una possibilità che per realizzarsi ha bisogno dell’accordo tra il centrocampista e la Juventus per la risoluzione del contratto. Al momento le parti non hanno ancora raggiunto un accordo ma il Psg è alla finestra pronto a farsi avanti con l’ex Real Madrid qualora dovesse riuscire a liberarsi dal club bianconero.

Nelle scorse settimane, come raccontato da Calciomercato.it, per Khedira si erano mossi due club del Qatar. Ora il Psg: per i francesi non certo un colpo in prospettiva, ma un affare che potrebbe diventare concreto viste le difficoltà a fare grandi affari in questa sessione di calciomercato.