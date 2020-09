Non solo Kean per il calciomercato Juventus, possibile ritorno di Llorente dopo Morata

Pirlo è tornato nelle vesti di allenatore, Morata come bomber ormai affermato. Kean potrebbe farlo per rilanciare la sua carriera, ma non è l’unico nome nella lista della Juventus, molto affezionata ai suoi ex tesserati, si veda l’interesse mai svanito anche per Pogba. L’obiettivo della dirigenza sembra quello di regalare al giovane tecnico un’altra punta. Così negli ultimi giorni starebbe avanzando l’ipotesi Llorente: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, non solo Kean: anche Llorente nel mirino

In uscita dal Napoli, Fernando Llorente ha vestito la maglia della Juventus dal 2013 ad agosto 2015, quando partì a campionato ormai iniziato. Lo spagnolo ha lasciato un buon ricordo nello spogliatoio e ora, data l’incertezza dei bianconeri per Kean, riporta ‘Tuttosport’, si starebbe facendo strada nell’ambiente torinese come operazione low cost. Il suo stipendio alla Juve potrebbe valere circa 4,8 milioni di euro stagionali, ma si attende la possibile rescissione con gli azzurri, che solo un anno fa lo prelevarono a parametro zero per volontà di Ancelotti. Per questioni di età e lista Champions, come anticipato da ‘calciomercatonews.com’, Kean resta il preferito, ma Llorente può sperare.

