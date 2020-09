La Juventus avrebbe fatto un tentativo per De Paul, nelle ultime settimane vicino al Leeds. Tutti i dettagli

La Juventus sta per salutare anche Sami Khedira. È ormai ad un passo la rescissione contrattuale con il tedesco, che potrebbe così liberare un posto per un eventuale ultimo colpo a centrocampo. Aouar è ormai sfumato per tempi e costi in questa sessione di calciomercato, mentre il club bianconero non avrebbe mollato la pista De Paul. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, la Juve avrebbe fatto un tentativo in extremis per il centrocampista dell’Udinese. Come anticipato da Calciomercato.it, c’è stato un rallentamento per il suo trasferimento al Leeds, che sembrava ormai vicino. Inoltre, l’argentino sarebbe ancora più dubbioso riguardo al passaggio in Premier League dopo l’inserimento dei bianconeri. In ogni caso, riferisce il portale, l’addio all’Udinese è ormai certo e si parla di un’operazione da almeno 30-35 milioni di euro. Staremo a vedere.

