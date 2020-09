Calciomercato, assalto Inter per beffare la Roma | Le ultime

L’Inter prepara l’assalto di calciomercato per beffare la Roma, le ultime su Smalling

Godin è andato al Cagliari, Skriniar piace alle ‘big’ europee e l’Inter valuta svariati profili in difesa. Il sogno resta Nikola Milenkovic, per il quale la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro. Izzo aspetta la chiamata di Conte, ma Marotta vaglia anche Chris Smalling del Manchester United, per il quale potrebbe presentare un’offerta allettante: clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling: l’Inter pensa ad uno scambio

Calciomercato Inter, obiettivo Smalling in difesa: le ultime

Voluto anche dalla Roma, che è stata vicina a prelevarlo nuovamente dagli inglesi, ora Smalling è un nome caldo per l’Inter. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Marotta starebbe studiando un’offerta da 18 milioni di euro, magari pagabili in 3 rate. La cifra non è stata ancora raggiunta dalla Roma e i nerazzurri potrebbero sfruttare anche i buoni rapporti con la dirigenza dello United. Tra i profili seguiti, infine, c’è anche Kabak dello Schalke, che secondo gli intermediari può essere prelevato per cifre inferiori rispetto alla clausola rescissoria da 50 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Napoli, ESCLUSIVO: blitz del Tottenham a Milano per Skriniar e Milik

Calciomercato Inter, alla Roma con Allegri | I dettagli