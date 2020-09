Uefa, UFFICIALE: decisione su sostituzioni e calciatori in panchina

E’ arrivata la decisione del Comitato Esecutivo della Uefa su numero di sostituzioni e calciatori in panchina

E’ arrivata la decisione della Uefa: confermate le cinque sostituzioni e portato a 23 il numero di calciatori da poter mettere in distinta. Questa la scelta ufficiale fatta dal Comitato Esecutivo UEFA per la Nations League, le Qualificazioni Europee ma anche le competizioni continentali quali Champions ed Europa League. Per queste ultime due, come si legge nel comunicato diramato dalla Federcalcio europea, dalla fase a gironi saranno possibili cinque sostituzioni fino al termine della stagione. In virtù di ciò, il numero dei calciatori d poter iserire in distinta sale a 23. Queste le scelte per far fronte ai numerosi impegni ravvicinati dovuti allo stop nella scorsa stagione per il coronavirus.

Inoltre è stato anche approvato il regolamento per Champions ed Europa League relativo al Covid: tra le norme, anche quella di dover comunicare eventuali restrizioni che possano impedire la disputa di un match. In questo caso, la squadra di casa dovrà indicare un campo neutro e farsi carico dell’organizzazione dell’evento.