SONDAGGIO CMIT – Inter, cedere Skriniar è la decisione giusta

Si accende il mercato in uscita dell’Inter: ecco qual è la miglior decisione possibile su Skriniar per i follower di Calciomercato.it

Dopo aver rinforzato la rosa a disposizione di Antonio Conte, i nerazzurri stanno lavorando alacremente sul mercato in uscita. Oltre all’accordo raggiunto con la Sampdoria per Candreva, l’Inter ha incontrato gli emissari del Tottenham nei giorni scorsi: sul tavolo il futuro di Milan Skriniar. Interpellati sulla bontà della decisione del club meneghino di cedere il centrale slovacco, i follower del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it’ non hanno avuto dubbi: il 47% dei votanti la considera una decisione giusta, ma i nerazzurri devono ricavare almeno 50 milioni di euro. Per il 27% di coloro che hanno espresso un giudizio, poi, la cessione sarebbe la giusta decisione anche per cifre inferiori. Infine, il restante 26% considera sbagliata la scelta di cedere Skriniar e vorrebbe la sua permanenza a Milano.