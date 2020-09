Valentino Rossi ha ufficializzato il suo futuro in MotoGp: il pilota pesarese in conferenza stampa ha spiegato dove correre il prossimo anno

Un altro anno in sella, un’altra stagione in MotoGp. Valentino Rossi ha annunciato in conferenza stampa l’accordo con Petronas, team satellite della Yamaha, che avrà la durata di un anno. “E’ tutto fatto con Petronas – le sue parole in conferenza stampa – ad ore firmerò il contratto e poi nei prossimi giorni lo ufficializzeremo”.

Salvo colpi di scena, il 2021 sarà l’ultimo anno di Rossi in pista. Il campione di Tavullia sta lavorando ad un nuovo progetto che lo vedrà impegnato in veste di manager per lo sbarco in MotoGp del team Vr46, molto probabilmente con moto Suzuki o Aprilia. Attualmente Rossi è nono nella classifica del motomondiale con 24 punti da Dovizioso, complice anche la caduta nell’ultima gara italiana.