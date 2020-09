Juventus, Pjanic-Barcellona | “Ecco cosa mi ha detto Cristiano Ronaldo”

Pjanic si racconta al ‘Mundo Deportivo’. L’ex centrocampista della Juventus ha anche parlato degli ex compagni Ronaldo e Buffon

Miralem Pjanic ha da poco cominciato la sua avventura al Barcellona e, in attesa di fare il suo esordio in blaugrana, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Mundo Deportivo’, parlando anche di alcuni ex compagni di squadra come Buffon e Ronaldo.

Totti alla Roma, Cristiano alla Juventus e ora Messi al Barça. Tutti numeri uno incrociati da Pjanic nel corso della sua carriera. La domanda, che chiede cosa accomuna questi grandi campioni, dimentica però il portiere campione del Mondo 2006, e il serbo sottolinea: “Anche Buffon! La mentalità è la cosa importante e quella che hanno è unica. Giocano da molti anni ai massimi livelli, amano il calcio. Vogliono sempre migliorare in tutte le competizioni, sono un esempio per tutti”.

Su Ronaldo: “Cristiano mi ha detto che era molto felice per me e che sarei stato felice qui. Era deluso dal fatto che stavo lasciando la Juventus, ma mi ha detto che pensa che mi divertirò molto in una grande squadra come il Barcellona. Cristiano è stato molto professionale alla Juventus, è un giocatore che ha mostrato tante cose ed è stato molto importante nello spogliatoio, dando l’esempio per tutti”.

