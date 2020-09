Juventus, Morata scalda i motori: primo allenamento

Alvaro Morata ha svolto questa mattina il primo allenamento agli ordini di Andrea Pirlo: lo spagnolo scalda i motori in vista di Roma-Juventus

Alvaro Morata subito a disposizione di Andrea Pirlo. Dopo l’ufficialità del suo ritorno in bianconero, l’attaccante spagnolo oggi ha svolto il suo primo allenamento insieme ai nuovi compagni di squadra. Il gruppo si è allenato in vista della trasferta di Roma, in programma domenica sera. Nell’allenamento mattutino, come si legge nel report quotidiano della società piemontese, la squadra si è concentrata sul possesso palla, poi partita a tema e partitella a fine seduta.

In vista della gara dell”Olimpico’, ancora qualche dubbio di formazione per Pirlo. Per quanto riguarda Morata, possibile una partenza dalla panchina e magari un esordio a gara in corso. Stessa sorte che toccherà probabilmente anche a Paulo Dybala, rientrato dall’infortunio patito nel finale della scorsa stagione.