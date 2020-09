Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della seconda giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla seconda giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Si parte sabato con la sfida fra il Torino di Marco Giampaolo e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ecco la seconda giornata del campionato italiano di Serie A. Prima apparizione anche per l’Inter di Antonio Conte, che ospiterà la Fiorentina, ma il big match di questo turno è senz’altro quello fra la Roma e la Juventus, dove Edin Dzeko, oltre a Cristiano Ronaldo, sarà il vero protagonista della sfida.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Torino-Atalanta sabato ore 15



TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.

⚡Hot: Belotti pronto a segnare nella prima in casa. Attenzione a Toloi

⛔Not: Hateboer non ci convince

⚽Sorpresa: Berenguer può spaccare il match

Cagliari-Lazio sabato ore 18



CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Caligara, Marin, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

⚡Hot: Nandez e Milinkovic-Savic sono due certezze assolute

⛔Not: Pisacane non fa al caso vostro

⚽Sorpresa: a partita in corso Sottil può essere molto pericoloso

Sampdoria-Benevento sabato ore 18



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Lapadula, Caprari.

⚡Hot: Quagliarella e Caprari le due sicurezze di Marassi

⛔Not: Letizia può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Thorsby non ha sfigurato contro la Juventus

Inter-Fiorentina sabato ore 20.45



INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

⚡Hot: Lukaku è la vostra punta di diamante. Castrovilli sembra in forma

⛔Not: Gagliardini può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: occhio agli stacchi aerei di Milenkovic

Spezia-Sassuolo domenica ore 12:30



SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Dell’Orco, Mattiello; Bartolomei, Ricci, Estevez; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

⚡Hot: Bartolomei è la certezza dei liguri. Caputo cerca riscatto

⛔Not: Erlic è una grande scommessa

⚽Sorpresa: Locatelli a caccia del bonus

Verona-Udinese domenica ore 15.00

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Danzi, Veloso, Dimarco; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Arslan, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

⚡Hot: Dimarco è già in forma! Silvestri-Musso possono essere due buone idee

⛔Not: Cetin, non pensiamo sia il nuovo Kumbulla

⚽Sorpresa: De Paul, dato per partente può mostrare subito di che pasta è fatto

Napoli-Genoa domenica ore 15.00

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

⚡Hot: Insigne parte sempre bene, sfruttatelo finché è caldo! Mertens-Ghiglione, due buone idea

⛔Not: Mario Rui non porta bonus, potete lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Pjaca può spaccare la partita così come Osimhen

Crotone-Mian domenica ore 18.00

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, J. Messias.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim; Rebic.

⚡Hot: Tocca a Rebic prendersi il Milan sulle spalle. Sì ai terzini Molina e Theo Hernandez

⛔Not: Per Cordaz non si prospetta una serata tranquilla

⚽Sorpresa: Titolare o meno puntiamo su Brahim Diaz, pronto ad esplodere!

Roma-Juventus domenica ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo.

⚡Hot: Kulusevski è partito a mille! Spinazzola non si ferma. Impossibile non mettere CR7 e Mkhitaryan

⛔Not: Non fidatevi di Danilo e Ibanez, puntate su altro

⚽Sorpresa: Avrebbe potuto giocare con l’altra maglia, il gol di Dzeko sarebbe certo una sorpresa

Bologna-Parma lunedì dore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Darmian; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Cornelius.

⚡Hot: Barrow non avrà Donnarumma di fronte, schieratelo, così come Tomiyasu e Cornelius

⛔Not: Denswil non ci convince per niente

⚽Sorpresa: Kucka può stupire, soprattutto se schierato dietro le punte